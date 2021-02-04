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‏‏بايدن يدعو لإطلاق سراح نافالني.. ويطالب الجيش في ميانمار بترك السلطة

10:16 م الخميس 04 فبراير 2021
‏‏بايدن يدعو لإطلاق سراح نافالني.. ويطالب الجيش في ميانمار بترك السلطة

جو بايدن

وكالات:

دعا الرئيس الأمريكي جو بايدن، إلى إطلاق سراح المعارض الروسي ألكسي نافالني.

وأوضح في كلمته حول السياسة الخارجية، أن "اعتقال المعارض الروسي نافالني مقلق ويجب إطلاق سراحه".

‏وأضاف أن "التحالفات الأمريكية تعني التعاون مع الشركاء ويتعين علينا التعاطي بشكل دبلوماسي مع الخصوم".

‏وحول انقلاب ميانمار، أكد ‎بايدن، أن الجيش في بورما يتعين عليه أن يترك السلطة ويطلق سراح الموقوفين.

‏وتابع أنه "على الجيش في ميانمار إطلاق سراح قادة البلاد وتسليم السلطة".

وأكد بايدن، تجميد سحب بعض القوات الأمريكية المتمركزة في ألمانيا.

وأوضح أنه سيستضيف قمة للمناخ.

‏وقال بايدن "سنعمل مع الصين لكن وفق ما يخدم مصلحة أمريكا"

جو بايدن ألكسي نافالني انقلاب ميانمار

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