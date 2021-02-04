المملكة المتحدة تسجل أقل عدد وفيات بسبب كورونا منذ شهر

لندن - (د ب أ):

سجلت المملكة المتحدة 915 حالة وفاة بسبب فيروس كورونا، وهو أقل عدد من الوفيات الجديدة يتم الإبلاغ عنه في أي يوم من أيام العمل في الأسبوع منذ الخامس من كانون ثان/يناير، حسبما تظهر لوحة بيانات الحكومة، وفقا لوكالة بلومبرج للأنباء.

وعادة ما تسجل المملكة المتحدة عددا أقل من الوفيات يومي الأحد والاثنين بسبب التأخير في تسجيل البيانات في عطلات نهاية الأسبوع. وتحتسب المملكة المتحدة حالة الوفاة بسبب كوفيد- 19 إذا توفي شخص في غضون 28 يوما من ظهور نتيجة إيجابية لاختبار فيروس كورونا.

وسجلت المملكة المتحدة أيضا 20634 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا، مقارنة بالمتوسط خلال 7 أيام البالغ 22396.

وذكرت السلطات الصحية أن 5ر10 مليون شخص حصلوا حتى الآن على الجرعة الأولى من لقاح فيروس كورونا.

وتم نقل 31670 شخصا إلى المستشفى لإصابتهم بفيروس كورونا في الثاني من فبراير، مقارنة بـ 32890 في اليوم السابق.