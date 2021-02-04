واشنطن تبدي لرئيس وزراء إثيوبيا قلقها حيال أزمة تيجراي
وكالات:
أبدى وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، لرئيس وزراء إثيوبيا، آبي أحمد، خلال اتصال هاتفي، قلقه البالغ حياة أزمة إقليم تيجراي، وذلك بحسب ما ذكرته شبكة سكاي نيوز عربية.
كشفت 3 أحزاب إثيوبية معارضة في إقليم تيجراي، أن أكثر من 50 ألف مدني قتلوا خلال العمليات العسكرية ضد الجبهة الشعبية لتحرير تيجراي.
وطالبت الأحزاب الثلاثة حزب استقلال تيجراي، والمؤتمر الوطني لتيجراي العظمى وسالساي وايان تيجراي المجتمع الدولي بالتدخل قبل وقوع كارثة إنسانية مروعة.
وأكد بيان أن الحكومة الإثيوبية استخدمت الجوع كسلاح لإبقاء إقليم تيجراي تحت السيطرة.
الخبر التالى:المملكة المتحدة تسجل أقل عدد وفيات بسبب كورونا منذ شهر
كورونا.. لحظة بلحظة
كورونا فى مصر
-
167525
عدد المصابين
-
130912
عدد المتعافين
-
9460
عدد الوفيات
كورونا فى العالم
-
104841773
عدد المصابين
-
76486463
عدد المتعافين
-
2275444
عدد الوفيات
إعلان