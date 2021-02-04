‏واشنطن تبدي لرئيس وزراء إثيوبيا قلقها حيال أزمة تيجراي

وكالات:

أبدى وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، لرئيس وزراء إثيوبيا، آبي أحمد، خلال اتصال هاتفي، قلقه البالغ حياة أزمة إقليم تيجراي، وذلك بحسب ما ذكرته شبكة سكاي نيوز عربية.

كشفت 3 أحزاب إثيوبية معارضة في إقليم تيجراي، أن أكثر من 50 ألف مدني قتلوا خلال العمليات العسكرية ضد الجبهة الشعبية لتحرير تيجراي.

وطالبت الأحزاب الثلاثة حزب استقلال تيجراي، والمؤتمر الوطني لتيجراي العظمى وسالساي وايان تيجراي المجتمع الدولي بالتدخل قبل وقوع كارثة إنسانية مروعة.

وأكد بيان أن الحكومة الإثيوبية استخدمت الجوع كسلاح لإبقاء إقليم تيجراي تحت السيطرة.