الديمقراطيون يطالبون ترامب بالحضور للإدلاء بشهادته في إطار محاكمته
وكالات:
طالب المشرعون الديمقراطيون بحضور الرئيس السابق للولايات المتحدة دونالد ترامب، في قضية عزله، للإدلاء بشهادته تحت القسم الأسبوع المقبل، وذلك بحسب ما ذكرته فضائية الشرق.
وكان مجلس النواب قد أيد مساءلة ترامب بتهمة التحريض على اقتحام الكابيتول في 6 يناير الماضي تزامنا مع اجتماع الكونغرس لإقرار نتائج الانتخابات، والذي خلف 5 قتلى.
وبعد مصادقة مجلس النواب على الملف، من المقرر أن تجرى محاكمة ترامب أمام مجلس الشيوخ خلال الأيام القادمة.
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