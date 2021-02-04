موسكو: إشارات من واشنطن تؤكد استعدادها للعودة إلى الاتفاق النووي مع إيران
موسكو - (أ ش أ):
اعتبرت وزارة الخارجية الروسية أن الإدارة الأمريكية الجديدة توجه إشارات تؤكد فيها استعدادها للعودة إلى الاتفاق حول برنامج إيران النووي.
وقالت المتحدثة باسم الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا في تصريحات أوردتها قناة "روسيا اليوم" مساء اليوم الخميس، إن واشنطن توجه إشارات معينة تشير لاستعدادها المبدئي للعودة إلى الصفقة النووية، لكن كل ما نراه حاليا هو تبادل انتقادات بين الولايات المتحدة وإيران حول الطرف الذي يجب عليه اتخاذ الخطوة الأولى.
وأكدت أن موسكو على استعداد للتعاون الوثيق مع أطراف خطة العمل الشاملة المشتركة الخاصة بالاتفاق حول برنامج إيران النووي لـ"إنقاذ" الصفقة، بما في ذلك مع الإدارة الجديدة في الولايات المتحدة.
وأشارت في الوقت ذاته إلى أنه لم يتم تحقيق أي تقدم حتى الآن من شأنه إعادة عملية تطبيق الاتفاق النووي إلى الأطر المتفق عليها مبدئيا.
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