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ميركل تلتقي ماكرون غدا لتعزيز التعاون المشترك

08:26 م الخميس 04 فبراير 2021
ميركل تلتقي ماكرون غدا لتعزيز التعاون المشترك

ميركل وماكرون

برلين - (أ ش أ):
أعلنت الحكومة الألمانية أن المستشارة الألمانية انجيلا ميركل ستلتقي غدا بالرئيس الفرنسى فرانسوا ماكرون للتباحث حول تعزيز التعاون المشترك بين البلدين.
وأضاف البيان أن المباحثات الألمانية الفرنسية ستشمل اجتماع لمجلس الدفاع والأمن الألماني الفرنسي لبحث سبل تعزيز التعاون الأمني والدفاعي المشترك وسيعقب الاجتماع مؤتمر صحفى عبر الفيديو كونفرانس مؤتمر صحفي مشترك للمستشارة الألمانية والرئيس الفرنسى بالفيديو كونفرانس لتوضيح ما تمخض عنه اللقاء والاجتماع الألمانى الفرنسى المشترك.

هذا المحتوى من

Asha
أنجيلا ميركل إيمانويل ماكرون

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