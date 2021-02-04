ميركل تلتقي ماكرون غدا لتعزيز التعاون المشترك
برلين - (أ ش أ):
أعلنت الحكومة الألمانية أن المستشارة الألمانية انجيلا ميركل ستلتقي غدا بالرئيس الفرنسى فرانسوا ماكرون للتباحث حول تعزيز التعاون المشترك بين البلدين.
وأضاف البيان أن المباحثات الألمانية الفرنسية ستشمل اجتماع لمجلس الدفاع والأمن الألماني الفرنسي لبحث سبل تعزيز التعاون الأمني والدفاعي المشترك وسيعقب الاجتماع مؤتمر صحفى عبر الفيديو كونفرانس مؤتمر صحفي مشترك للمستشارة الألمانية والرئيس الفرنسى بالفيديو كونفرانس لتوضيح ما تمخض عنه اللقاء والاجتماع الألمانى الفرنسى المشترك.
هذا المحتوى من
كورونا.. لحظة بلحظة
كورونا فى مصر
-
167525
عدد المصابين
-
130912
عدد المتعافين
-
9460
عدد الوفيات
كورونا فى العالم
-
104841773
عدد المصابين
-
76486463
عدد المتعافين
-
2275444
عدد الوفيات
إعلان