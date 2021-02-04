السودان: مرسوم دستوري بإضافة ثلاثة أعضاء جدد لمجلس السيادة
الخرطوم - ( ش أ):
أصدر رئيس مجلس السيادة الانتقالي الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان، اليوم الخميس، مرسوما دستوريا بإضافة ثلاثة أعضاء جدد لمجلس السيادة، هم : الدكتور الهادي ادريس يحي، الطاهر أبوبكر حجر، ومالك عقار اير.
ويأتي القرار عملا بأحكام مرسومين دستوريين، واستنادا على الوثيقة الدستورية للفترة الانتقالية، وتعديلها.
والأعضاء الثلاثة الجدد في مجلس السيادة السوداني، يمثلون شريك السلام في اتفاق السلام السودانية مع الحكومة، التي وقعت في جوبا في اكتوبر الماضي، والدكتور الهادي أدريس، هو رئيس "الجبهة الثورية السودانية"، والطاهر أبو بكر حجر رئيس تجمع قوى تحرير السودان، ومالك عقار رئيس "الحركة الشعبية - شمال – جناح عقار".
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