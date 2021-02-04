أكثر الكلمات إنتشاراً

الطقس مونديال الأندية حريق الدائري لقاح كورونا الدوري المصري فيروس كورونا انقلاب ميانمار تصفية الحديد والصلب

أمريكا: حصيلة الإصابات بكورونا تصل إلى 6ر26 مليون

06:43 م الخميس 04 فبراير 2021
أمريكا: حصيلة الإصابات بكورونا تصل إلى 6ر26 مليون

أمريكا: حصيلة الإصابات بكورونا تصل إلى 6ر26 مليون

واشنطن - (د ب أ):
ارتفعت حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا المستجد المسبب لمرض (كوفيد-19) في الولايات المتحدة بنسبة 5ر0 بالمئة خلال 24 ساعة حتى الساعة السابعةو5 دقائق صباح اليوم الخميس، بتوقيت نيويورك، لتصل إلى 6ر26 مليون حالة إصابة، بحسب بيانات جامعة جونز هوبكنز ووكالة بلومبرج للأنباء.

وجاءت الزيادة على المستوى الوطني مطابقة لمتوسط الزيادة على مدار الأسبوع الماضي، وهو 5ر0 بالمئة.

وسجلت ولاية كاليفورنيا أكبر عدد من حالات الإصابة المؤكدة بالفيروس بواقع 37ر3 مليون إصابة، بزيادة نسبتها 4ر0 بالمئة، مقارنة بالوقت نفسه في اليوم السابق.

وشهدت ولاية نورث كارولينا زيادة بنسبة 6ر1 بالمئة في الإصابات مقارنة بالوقت نفسه أمس الأربعاء، ليرتفع إجمالي الإصابات بها إلى 776 ألفا و307 حالات.

كما سجلت ولاية كاليفورنيا أكبر عدد وفيات في الـ24 ساعة الماضية، حيث توفي بها 582 شخصا جراء الإصابة بفيروس كورونا.

فيروس كورونا الولايات المتحدة

الخبر التالى:

أبو الغيط يدين اغتيال الناشط والمعارض اللبناني لقمان سليم

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى مصر

  • 167525

    عدد المصابين

  • 130912

    عدد المتعافين

  • 9460

    عدد الوفيات

كورونا فى العالم

  • 104841773

    عدد المصابين

  • 76486463

    عدد المتعافين

  • 2275444

    عدد الوفيات

أخبار قد تهمك

إعلان

إعلان

  • عاجل:بيان من البنك المركزي بشأن أسعار الفائدة

    • خدمة الاشعارات

    تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

    اشترك لاحقا