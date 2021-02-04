أمريكا: حصيلة الإصابات بكورونا تصل إلى 6ر26 مليون

واشنطن - (د ب أ):

ارتفعت حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا المستجد المسبب لمرض (كوفيد-19) في الولايات المتحدة بنسبة 5ر0 بالمئة خلال 24 ساعة حتى الساعة السابعةو5 دقائق صباح اليوم الخميس، بتوقيت نيويورك، لتصل إلى 6ر26 مليون حالة إصابة، بحسب بيانات جامعة جونز هوبكنز ووكالة بلومبرج للأنباء.

وجاءت الزيادة على المستوى الوطني مطابقة لمتوسط الزيادة على مدار الأسبوع الماضي، وهو 5ر0 بالمئة.

وسجلت ولاية كاليفورنيا أكبر عدد من حالات الإصابة المؤكدة بالفيروس بواقع 37ر3 مليون إصابة، بزيادة نسبتها 4ر0 بالمئة، مقارنة بالوقت نفسه في اليوم السابق.

وشهدت ولاية نورث كارولينا زيادة بنسبة 6ر1 بالمئة في الإصابات مقارنة بالوقت نفسه أمس الأربعاء، ليرتفع إجمالي الإصابات بها إلى 776 ألفا و307 حالات.

كما سجلت ولاية كاليفورنيا أكبر عدد وفيات في الـ24 ساعة الماضية، حيث توفي بها 582 شخصا جراء الإصابة بفيروس كورونا.