ولي عهد أبو ظبي يناقش مع شيخ الأزهر وبابا الفاتيكان ترسيخ مبادئ الإنسانية
وكالات:
أعلن ولي عهد أبو ظبي، محمد بن زايد، أنه تحدث في اتصالين هاتفيين مع شيخ الأزهر، أحمد الطيب، وبابا الفاتيكان، البابا فرانسيس بشأن ترسيخ مبادئ الأخوة الإنسانية في العالم.
وقال بن زايد، في تغريدة على تويتر، اليوم الخميس "تحدثت في اتصالين هاتفيين مع شيخ الأزهر الدكتور أحمد الطيب وبابا الكنيسة الكاثوليكية البابا فرنسيس بشأن ترسيخ مبادئ وثيقة الأخوة الإنسانية في ظل التحديات التي تواجهها البشرية وفي مقدمتها جائحة كورونا".
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