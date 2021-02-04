أكثر الكلمات إنتشاراً

الطقس مونديال الأندية حريق الدائري لقاح كورونا الدوري المصري فيروس كورونا انقلاب ميانمار تصفية الحديد والصلب

‏ولي عهد أبو ظبي يناقش مع شيخ الأزهر وبابا الفاتيكان ترسيخ مبادئ الإنسانية

06:29 م الخميس 04 فبراير 2021
‏ولي عهد أبو ظبي يناقش مع شيخ الأزهر وبابا الفاتيكان ترسيخ مبادئ الإنسانية

ولي عهد أبوظبي الشيخ محمد بن زايد آل نهيان

وكالات:

أعلن ولي عهد أبو ظبي، محمد بن زايد، أنه تحدث في اتصالين هاتفيين مع شيخ الأزهر، أحمد الطيب، وبابا الفاتيكان، البابا فرانسيس بشأن ترسيخ مبادئ الأخوة الإنسانية في العالم.

وقال بن زايد، في تغريدة على تويتر، اليوم الخميس "تحدثت في اتصالين هاتفيين مع شيخ الأزهر الدكتور أحمد الطيب وبابا الكنيسة الكاثوليكية البابا فرنسيس بشأن ترسيخ مبادئ وثيقة الأخوة الإنسانية في ظل التحديات التي تواجهها البشرية وفي مقدمتها جائحة كورونا".

محمد بن زايد ولي عهد أبو ظبي شيخ الأزهر بابا الفاتيكان

الخبر التالى:

بايدن يلقي أول خطاب له عن السياسة الخارجية بصفته رئيسا اليوم الخميس

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى مصر

  • 167525

    عدد المصابين

  • 130912

    عدد المتعافين

  • 9460

    عدد الوفيات

كورونا فى العالم

  • 104841773

    عدد المصابين

  • 76486463

    عدد المتعافين

  • 2275444

    عدد الوفيات

أخبار قد تهمك

إعلان

إعلان

  • عاجل:بيان من البنك المركزي بشأن أسعار الفائدة

    • خدمة الاشعارات

    تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

    اشترك لاحقا