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موسكو تنفي معلومات حول انتهاك المجال الجوي الإستوني

06:23 م الخميس 04 فبراير 2021
موسكو تنفي معلومات حول انتهاك المجال الجوي الإستوني

أرشيفية

موسكو - (أ ش أ):
نفت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الخميس، المعلومات الواردة من المقر الرئيسي لقوات الدفاع الذاتي في إستونيا، حول انتهاك طائرات نقل عسكرية طراز (إي إل-76) الروسية للمجال الجوي لإستونيا.
وجاء في بيان الوزارة، وفقًا لما أوردته وكالة "سبوتنيك" الروسية، : "تمت الرحلة على طول الطريق المتفق حوله مسبقًا، وكان جهاز الإرسال والاستقبال قيد التشغيل. وكان طاقم الطائرة على اتصال مستمر مع مراقبي الحركة الجوية الإستونيين، الذين لم يقدموا أي مطالبات إلى الطاقم الروسي في يوم الرحلة أو اليوم التالي".
وأوضحت وزارة الدفاع الروسية أنه في 3 فبراير، قام طاقم الطائرة (إي إل-76) التابعة لقوات الفضاء برحلة مجدولة إلى مطار في منطقة كالينينجراد.
وشددت الوزارة على أن الرحلة تمت في ظل التزام صارم بالقواعد الدولية لاستخدام المجال الجوي، دون انتهاك لحدود الدول الأخرى، وهذا ما تؤكده المراقبة الموضوعية.

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