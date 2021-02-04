أكثر الكلمات إنتشاراً

الطقس مونديال الأندية حريق الدائري لقاح كورونا الدوري المصري فيروس كورونا انقلاب ميانمار تصفية الحديد والصلب

بريطانيا: تعديل قانون إجازة الوضع لمنح كبار الموظفات إجازة طويلة

04:25 م الخميس 04 فبراير 2021
بريطانيا: تعديل قانون إجازة الوضع لمنح كبار الموظفات إجازة طويلة

سويلا برافرمان

لندن- (بي بي سي):

قررت الحكومة البريطانية تعديل قانون الأمومة للسماح للمدعية العامة " سويلا برافرمان" بالاحتفاظ بوظيفتها، بعد انتهاء إجارة الوضع هذا الشهر.

وبموجب القانون المعمول به حاليا، يجب على برافرمان، الاستقالة إن أرادت أخذ إجازة طويلة.

وبحسب التعديل الجديد بإمكان المدعية العامة أن تأخذ إجازة أمومة مدّتها ستة أشهر بأجر كامل، ويسمح أن يحل محلها شخص ما بشكل مؤقت.

وقد أحدث مشروع تغيير القانون المشار إليه حالة من عدم الرضى لدى بعض نواب البرلمان البريطاني، لأنه تعامل بطريقة أكثر سخاء مع المدعيّة العامّة، مقارنة مع قانون الأمومة المطبق على العامّة.

هذا المحتوى من

سويلا برافرمان لندن بريطانيا

الخبر التالى:

إيران وفلسطين تستقبلان جرعات من لقاح "سبوتنيك في" الروسي

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى مصر

  • 167525

    عدد المصابين

  • 130912

    عدد المتعافين

  • 9460

    عدد الوفيات

كورونا فى العالم

  • 104841773

    عدد المصابين

  • 76486463

    عدد المتعافين

  • 2275444

    عدد الوفيات

أخبار قد تهمك

إعلان

إعلان

  • عاجل:مستمرة حتى الليل.. الأرصاد: سحب رعدية وهبات رياح عالية السرعة على 12 منطقة

    • خدمة الاشعارات

    تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

    اشترك لاحقا