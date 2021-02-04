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الصين تقدم احتجاجا شديدا لـ"بي بي سي" بشأن تقرير حول كوفيد-19

04:19 م الخميس 04 فبراير 2021
الصين تقدم احتجاجا شديدا لـ"بي بي سي" بشأن تقرير حول كوفيد-19

وزارة الخارجية الصينية

بكين- أ ش أ:

قدمت وزارة الخارجية الصينية، الخميس، احتجاجًا شديدًا لهيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي) بشأن تقرير وصفته بـ"المزيف" بثته يوم 29 يناير ويتعلق بفيروس كورونا الجديد في الصين.

وذكرت الوزارة - في بيان- أن إدارة الإعلام بالوزارة قدمت الاحتجاج إلى ممثل الهيئة البريطانية في العاصمة بكين، موضحة أن التقرير المصور الذي بثته هيئة الإذاعة البريطانية ربط بين الفيروس والسياسة، وتم خلاله استخدام لقطات من تدريبات لمكافحة الإرهاب للحديث عما وصفته بـ "انتهاكات عنيفة لحقوق الإنسان وإنفاذ القانون" من جانب سلطات الوقاية من الأوبئة في الصين.

وأضافت الوزارة أن "الجانب الصيني حث هيئة الإذاعة البريطانية ومكتبها في بكين على أخذ احتجاج الصين على محمل الجد، واتخاذ إجراءات فعالة للقضاء على التأثير السيء للتقرير وتقديم اعتذار علني للصين بشأن تقريرها المزيف"، داعية الإذاعة البريطانية إلى التخلي عما وصفته بـ "التحيز الأيديولوجي" وإجراء تقارير موضوعية ومتوازنة وعادلة عن الصين.

وتابعت الخارجية الصينية أن الصين تحتفظ بحقها في اتخاذ المزيد من الإجراءات.

هذا المحتوى من

Asha
وزارة الخارجية الصينية كوفيد-19 الصين

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