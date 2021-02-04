الحكومة البرتغالية: بدء تباطؤ وتيرة تفشي كورونا

لشبونة- (د ب ا):

قالت الحكومة البرتغالية، الخميس، إن إجراءات احتواء فيروس كورونا بدأت تؤثر بصورة إيجابية على تفشي الفيروس، حيث تباطأت حالات الاصابة بعد ارتفاع كبير في الحالات دفع المستشفيات إلى حافة الانهيار.

وذكرت وكالة بلومبرج للأنباء أن البرتغال بعدما كانت أقل تأثرا من إسبانيا وإيطاليا خلال الموجة الأولى من تفشي الفيروس، تدهور الوضع لديها بسرعة هذا العام، حيث انتشرت السلالة الجديدة من فيروس كورونا، التي ظهرت لأول مرة في بريطانيا، في البلاد بصورة كبيرة.

وفي ظل امتلاء المستشفيات بالمرضى، اضطرت البرتغال لطلب المساعدة الخارجية، حيث أرسلت ألمانيا 26 من العاملين في مجال الرعاية الصحية والمعدات إلى لشبونة أمس الأربعاء.

وعلى الرغم من انخفاض حالات الاصابة اليومية منذ أن وصلت لمستوى قياسي الأسبوع الماضي، ما زالت البرتغال تعد صاحبة أعلى حالات إصابة ووفيات بفيروس كورونا في العالم لكل مليون على مدار سبعة أيام.