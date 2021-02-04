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سابقة في تاريخ كوريا الجنوبية.. البرلمان يصوت لصالح عزل قاض من منصبه

03:24 م الخميس 04 فبراير 2021
سابقة في تاريخ كوريا الجنوبية.. البرلمان يصوت لصالح عزل قاض من منصبه

البرلمان الكورى الجنوبى

سول- (د ب ا):

صوت البرلمان الكوري الجنوبي لعزل قاض من منصبه لأول مرة في تاريخ البلاد.

وذكرت وكالة يونهاب الكورية الجنوبية ووسائل إعلام كورية أخرى أن أغلبية أعضاء الجمعية الوطنية قرروا اليوم تدشين إجراءات توجيه اتهام بالتقصير للقاضي بمحكمة بوسان العليا، ليم سيونج جيون.

وليم متهم بإساءة استخدام سلطاته القضائية أثناء حكم حكومة الرئيسة السابقة باك كون هيه. وكان قد جرى عزل الرئيسة من منصبها عام 2017 لتورطها في فضيحة فساد وإساءة استخدام السلطة.

ويتعين على المحكمة الدستورية حاليا تقرير ما إذا كان سوف يتم عزل ليم من منصبه نهائيا. ومع ذلك، أفادت تقارير أنه ليس من المؤكد ما إذا كان ذلك سيحدث، حيث أن ليم سوف يترك منصبه في نهاية فبراير الجاري بأي حال من الأحوال.

ولم يتم من قبل عزل أي قاض من منصبه وهو ما زال في الخدمة من خلال إجراءات اتهام بالتقصير في كوريا الجنوبية .

وكان قد تم اتهام ليم عام 2019 بالتدخل في عدة قضايا خلال عامي 2015 و2016، تعتبر ذات طبيعة سياسية. وأمرت محكمة لاحقا بتبرئته من تهمة إساءة استخدام السلطة.

مع ذلك، أقرت المحكمة بأن ليم تدخل في محاكمات مستمرة، وبذلك يكون تصرف بصورة غير دستورية، مما دفع أفراد من الحزب الديمقراطي الحاكم في البرلمان لتقديم بطلب لاتهام ليم بالتقصير.

وجرى التصديق على الطلب في الجمعية العامة نظرا لأن أفراد الحزب الحاكم يشغلون أغلبية المقاعد.

البرلمان الكوري الجنوبي كوريا الجنوبية عزل قاض من منصبه

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