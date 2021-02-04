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رغم تراجع معدلات إصابات كورونا بأمريكا.. فاوتشي يحذر من الاختلاط

03:12 م الخميس 04 فبراير 2021
رغم تراجع معدلات إصابات كورونا بأمريكا.. فاوتشي يحذر من الاختلاط

أنتوني فاوتشي

واشنطن- أ ش أ:

قالت صحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية إنه على الرغم من تحسن الأوضاع مبدئيا وتراجع معدلات الإصابات والوفيات الجديدة بفيروس كورونا وارتفاع نسب الشفاء في الولايات المتحدة على مدار الأسبوع الماضي، يحذر الخبراء من الاختلاط المتجدد، إذ خرج تطور الأوضاع السابق عن مساره بسبب التجمعات لقضاء العطلات مثل عيد الشكر وعيد الميلاد.

وحث آنتوني فاوتشي، كبير خبراء مكافحة الأمراض المعدية في الولايات المتحدة، المواطنين الأمريكيين على ضرورة الابتعاد عن حفلات السوبر بول الكبيرة و"الاستلقاء والاسترخاء"، مشيرًا إلى أن الاحتفال مع أشخاص لا يعرفونهم يعرضهم لإصابة بفيروس كورونا.

ووفقًا للبيانات التي تتبعتها صحيفة واشنطن بوست على مدار الأسبوع الماضي، انخفض عدد حالات الإصابة الجديدة المسجلة يوميًا بنسبة 16%، وتراجع معدل الوفيات بنسبة 6% وانخفض عدد حالات العلاج في المستشفيات بنسبة 14.5 %.

وأشارت روشيل والينسكي مديرة المراكز الأمريكية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها إلى انخفاض معدلات الإصابة لكنها حذرت من أن الوفيات لا تزال ضعف ما كانت عليه خلال الصيف وحذرت من انتشار "السلالات المختلفة التي من المحتمل أن تزيد من قابلية العدوى".

وأفادت الصحيفة الأمريكية بأن أكثر من 449 ألف شخص توفوا جراء الإصابة بالفيروس التاجي في الولايات المتحدة، فيما أصيب أكثر من 26.4 مليون شخص.

هذا المحتوى من

Asha
فيروس كورونا أمريكا كوفيد 19

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