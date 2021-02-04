تأجيل محاكمة المتهمين بقتل مرشد جبال فرنسي في الجزائر
الجزائر- (بي بي سي):
قررت محكمة جزائرية تأجيل محاكمة مجموعة متهمة بقتل سائح فرنسي في الجزائر إلى أواخر الشهر الجاري، وكان من المقرر أن تبدأ المحاكمة اليوم في الجزائر العاصمة .
تم اختطاف هيرفيه جورديل وقتل على يد جهاديين محليين مرتبطين بتنظيم الدولة الإسلامية في سبتمبر 2014 أثناء استكشاف موقع تسلق جديد في جبال جرجرة.
ويواجه أحد المشتبه بهم، وهو عبد المالك حمزاوي، عقوبة إعدام محتملة إذا ثبتت إدانته بجريمة القتل. كما اتهم 13 آخرين بالتورط أو الفشل في تنبيه السلطات في الوقت المناسب.
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