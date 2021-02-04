محكمة بلجيكية: السجن 20 عامًا لدبلوماسي إيراني تورط في هجوم بفرنسا
بروكسل- (د ب أ):
أصدرت محكمة بلجيكية، الخميس، حكما بالسجن 20 سنة بحق الدبلوماسي الإيراني أسد الله أ، لتورطه في مؤامرة لشن هجوم بالقنابل تم إحباطها في فرنسا.
وأُدين أسد الله أ بالتورط في العمل مع جماعة إرهابية، ورفضت المحكمة في أنتويرب مطالبته بالحق في التمتع بالحصانة الدبلوماسية. وكان الرجل معتمدا كدبلوماسي في السفارة الإيرانية في فيينا وقت ارتكاب الجريمة.
وحُكم على 3 متهمين آخرين في القضية بالسجن لمدة تصل إلى 18 عاما، لإدانتهم بالتخطيط لاستخدام المتفجرات لاستهداف فعالية أقامتها جماعة إيرانية معارضة منفية وحضرها آلاف الأشخاص بالقرب من باريس في عام 2018.
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