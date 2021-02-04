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محكمة بلجيكية: السجن 20 عامًا لدبلوماسي إيراني تورط في هجوم بفرنسا

01:15 م الخميس 04 فبراير 2021
محكمة بلجيكية: السجن 20 عامًا لدبلوماسي إيراني تورط في هجوم بفرنسا

محكمة بلجيكية

بروكسل- (د ب أ):

أصدرت محكمة بلجيكية، الخميس، حكما بالسجن 20 سنة بحق الدبلوماسي الإيراني أسد الله أ، لتورطه في مؤامرة لشن هجوم بالقنابل تم إحباطها في فرنسا.

وأُدين أسد الله أ بالتورط في العمل مع جماعة إرهابية، ورفضت المحكمة في أنتويرب مطالبته بالحق في التمتع بالحصانة الدبلوماسية. وكان الرجل معتمدا كدبلوماسي في السفارة الإيرانية في فيينا وقت ارتكاب الجريمة.

وحُكم على 3 متهمين آخرين في القضية بالسجن لمدة تصل إلى 18 عاما، لإدانتهم بالتخطيط لاستخدام المتفجرات لاستهداف فعالية أقامتها جماعة إيرانية معارضة منفية وحضرها آلاف الأشخاص بالقرب من باريس في عام 2018.

محكمة بلجيكية إيران هجوم بفرنسا

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