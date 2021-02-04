بعد اغتيال معارض لحزب الله.. تغريدة "بلا أسف" لنجل نصرالله تثير الجدل

كتبت- رنا أسامة:

حذف نجل الأمين العام لحزب الله اللبناني تغريدة ربطها البعض باغتيال الناشط والباحث السياسي لقمان سليم، لا سيّما وأنها أعقبت الإعلان عن العثور عليه مقتولًا داخل سيارته.

وكتب جواد نصرالله في تغريدته التي حذفها بعد دقائق من كتابتها: "خسارة البعض هي في الحقيقة ربح ولطف غير محسوب"، مُرفقًا إيّاها بهاشتاج "#بلا_أسف".

وإثر التعليقات التي أبدى خلالها مُغرّدون استهجانهم للتغريدة، التي حازت إعجاب أكثر من 300 مُتابع وعلّق عليها 26 شخصًا وأُعيد تغريدها 61 مرة، سارع نجل حسن نصرالله إلى حذفها بعد نصف ساعة.

وفي تغريدة ثانية، سخر من الأشخاص الذين ربطوا تغريدته المثيرة للجدل بمقتل الناشط اللبناني: "مهلًا يا ٣ مليون كونان، التغريدة لا علاقة لها بما يحدث. شوية وعي".

مهلاً يا ٣ مليون كونان، التغريدة لا علاقة لها بما يحدث. شوية وعي #شه — جواد نصرالله (@mhmdjdna) February 4, 2021

وبرر حذفه لها بالقول: "مسحت التغريدة التي يريد البعض فهمها على ذوقه، مع العلم أنني كتبتها بمنأى عن أي خبر أو حدث وهي شيء شخصي، منعًا للبس وللاستفراغ الاخلاقي لدى البعض الذي بات معروفًا بحقده وتفاهته في مقاربة الأمور".

مسحت التغريدة التي يريد البعض فهمها على ذوقه، مع العلم اني كتبتها بمنأى عن اي خبر او حدث وهي شيء شخصي، منعاً للبس وللاستفراغ الاخلاقي لدى البعض الذي بات معروفاً بحقده وتفاهته في مقاربة الأمور. — جواد نصرالله (@mhmdjdna) February 4, 2021

وعُثِر على جثة لقمان ‏سليم مقتولا، الخميس، داخل سيارته في النبطية جنوب لبنان، بعد ساعات من اختفائه.‏

ولقمان سليم من أشد منتقدي "حزب الله" وسلاحه، ويرى أن أجندة الحزب خارجية، وتقدم مصلحة إيران على مصلحة لبنان، حسبما عرّفته صحيفة "النهار" اللبنانية.

لقمان محسن سليم من مواليد 1962 هو ناشر وناشط اجتماعي وسياسي مستقل ‏لبناني، له مكتب في الضاحية الجنوبية لبيروت، وهو معلق معروف في السياسة ‏اللبنانية والشرق الأوسط.‏ ​