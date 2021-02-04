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بسبب "قيود كورونا".. نتنياهو يُرجئ زيارته للإمارات والبحرين

10:44 ص الخميس 04 فبراير 2021
بسبب "قيود كورونا".. نتنياهو يُرجئ زيارته للإمارات والبحرين

بنيامين نتنياهو

تل أبيب- (د ب أ):

أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الخميس، إرجاء زيارته التي كانت مقررة إلى الإمارات والبحرين، وذلك بسبب قيود كورونا في إسرائيل.

وكتب نتنياهو على موقع فيسبوك: "رغم الأهمية التي تتحلى بها زيارته إلى أبوظبي والبحرين، فقد قرر رئيس الوزراء تأجيلها في هذه المرحلة بسبب إغلاق السماء الإسرائيلية".

وأضافت أن "نتنياهو يثمن كثيرا دعوتي سمو ولي العهد الإماراتي الشيخ محمد بن زايد وجلالة ملك البحرين حمد بن عيسى لزيارة بلديهما".

بنيامين نتنياهو البحرين الإمارات

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