أكثر الكلمات إنتشاراً

حريق الدائري مونديال الأندية انقلاب ميانمار لقاح كورونا الطقس الدوري المصري فيروس كورونا تصفية الحديد والصلب

مركز "مكافحة الأمراض" الأمريكي: ارتفاع محاولات الانتحار وإدمان المخدرات في البلاد بعد "كورونا"

02:51 ص الخميس 04 فبراير 2021
مركز "مكافحة الأمراض" الأمريكي: ارتفاع محاولات الانتحار وإدمان المخدرات في البلاد بعد "كورونا"

أرشيفية

واشنطن - (أ ش أ):
حذر مركز "الوقاية ومكافحة الأمراض" الأمريكي من زيادة الحالات المرضية والحوادث التي يستلزم معها دخول أقسام الطوارىء في المستشفيات في ظل تفشى جائحة فيروس" كورونا" المستجد ، وفى مقدمتها محاولات الإقدام على الانتحار، وتعاطى المخدرات في عام -2020 .
ووفقًا للبيانات الصادرة عن المركز الأمريكي، فقد كشفت التحليلات أن المستشفيات عالجت حالات تعاطي مخدرات بارتفاع بلغ 14%، في مقابل زيادة بنسبة 6% في حالات الإقدام على الانتحار، مقارنة بالسنوات السابقة على تفشى فيروس"كورونا" المستجد.
وسلط الباحثون، في دراستهم، الضوء على الحاجة إلى حساب الآثار النفسية على الصحة العقلية الناجمة عن تطبيق ضوابط التباعد الاجتماعي للحيلولة دون انتشار فيروس "كورونا" المستجد.
وأكد الباحثون في مركز "الوقاية ومكافحة الأمراض" الأمريكي، أن مشاعر الخوف والقلق التي تسيطر على الكثيرين في الولايات المتحدة باتت تلقي بظلالها على صحتهم النفسية والعقلية، فضلا عن تأثير الضائقة الاقتصادية.
وذكر الباحثون، في تقريرهم، أنه من المحتمل أن يكون تفشي فيروس "كورونا" المستجد، وتدابير التباعد الاجتماعي التي تهدف إلى تخفيف حدة انتشار الفيروس قد ساهمت في التأثير السلبي على الصحة النفسية للكثيرين، لنشهد ارتفاعا ملحوظا في حالات اضطراب الصحة العقلية، خاصة القلق والاكتئاب منذ انتشار جائحة فيروس "كورونا" المستجد في الولايات المتحدة منذ مارس الماضي.

هذا المحتوى من

أمريكا فيروس كورونا حالات تعاطي المخدرات حالات انتحار

الخبر التالى:

بايدن ومون يتفقان على رفع مستوى التحالف بين كوريا الجنوبية والولايات المتحدة

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى مصر

  • 167525

    عدد المصابين

  • 130912

    عدد المتعافين

  • 9460

    عدد الوفيات

كورونا فى العالم

  • 104841773

    عدد المصابين

  • 76486463

    عدد المتعافين

  • 2275444

    عدد الوفيات

أخبار قد تهمك

إعلان

إعلان

  • عاجل:53 وفاة.. الصحة تصدر بيانا عن إصابات ووفيات كورونا

    • خدمة الاشعارات

    تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

    اشترك لاحقا