الدفاعات الجوية السورية تتصدى لعدوان إسرائيلي جنوب البلاد
وكالات
ذكرت وكالة الأنباء السورية الرسمية مساء الأربعاء، أن الدفاعات الجوية تتصدى لهجوم إسرائيلي يستهدف المنطقة الجنوبية من البلاد.
وقالت الوكالة الرسمية في سوريا، إن طيران الاحتلال الإسرائيلي شن غارات استهدفت المنطقة الجنوبية في البلاد.
وأفادت قناة "العربية" بأن الغارات الإسرائيلية استهدفت محيط مطار دمشق ومواقع لحزب الله في القنيطرة.
وأضافت "العربية" أن الغارات الإسرائيلية استهدفت المنطقة الجنوبية لسوريا وريف دمشق الجنوبي.
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