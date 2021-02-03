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النمسا: اعتقال شخص هدد وزير الداخلية وأسرته عبر البريد الإلكتروني

10:51 م الأربعاء 03 فبراير 2021
النمسا: اعتقال شخص هدد وزير الداخلية وأسرته عبر البريد الإلكتروني

شرطة النمسا

النمسا - (أ ش أ)

ألقت قوات حماية الدستور ومكافحة الإرهاب القبض، اليوم الأربعاء، على شخص هدد وزير الداخلية كارل نيهمر وأسرته باستخدام رسائل البريد الإلكتروني.

وقالت مصادر أمنية أن المتهم نمساوي يبلغ من العمر 71 عاما وكان بحوزته مسدس غير مرخص كما تم تفتيش جميع محتويات سكنه.

وأشارت المصادر إلى أن المتهم سيواجه تهم التهديد بالقتل واستغلال شبكة الإنترنت في نشر الكراهية حيث بعث رسالة إلكترونية إلى وزير الداخلية تتضمن العبارة التالية "نيهمر .. اعتني بأطفالك".

ولفتت المصادر إلى رصد سلطات مكافحة الإرهاب سلسلة من التهديدات بالقتل المستمرة ضد عدد من كبار السياسيين.

وأضافت إلى أن المتهم اعترف في التحقيقات بتوجيه تهديدات خطيرة إلى وزير الداخلية لافتة إلى أن الوزير وأسرته لا يزالون تحت الحماية الشخصية المشددة.

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