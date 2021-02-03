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السودان: ضبط كميات كبيرة من الأسلحة والذخائر والمتفجرات بكردفان

10:29 م الأربعاء 03 فبراير 2021
السودان: ضبط كميات كبيرة من الأسلحة والذخائر والمتفجرات بكردفان

ضبط كميات كبيرة من الأسلحة والذخائر والمتفجرات بكر

السودان - (أ ش أ)

تمكنت قوات مشتركة في ولاية جنوب كردفان جنوب جمهورية السودان، من ضبط كميات كبيرة من الأسلحة والذخائر والمتفجرات بمدينة كادقلي عاصمة الولاية، وذلك خلال مداهمة لبعض الأحياء السكنية.

وقال العميد الركن عبدالله أحمد عبدون قائد اللواء 55، ورئيس لجنة أمن محلية كادقلي، في تصريح لوكالة السودان للأنباء "سونا"، إن القوة المشتركة ضبطت عدد كبير من الأسلحة والزخائر والمتفجرات وكمية من المخدرات وسلع إستراتيجية إلي ومركبات غير المقننة، كما تم توقيف أشخاص مشتبه بهم.

وأضاف أن الحملة الأمنية ساعدت في بسط هيبة الدولة وسيادة القانون والشعور بالأمن والاستقرار، مؤكدا أن القوات المسلحة ستظل الضامن للأمن والاستقرار.

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الأسلحة والذخائر المتفجرات كردفان السودان

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