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وزير الخارجية يؤكد لنظيره الإريتري اهتمام مصر بالإفراج عن الصيادين المحتجزين في أسرع وقت

10:21 م الأربعاء 03 فبراير 2021
وزير الخارجية يؤكد لنظيره الإريتري اهتمام مصر بالإفراج عن الصيادين المحتجزين في أسرع وقت

وزير الخارجية سامح شكري

وكالات

قال المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، السفير أحمد حافظ، إن وزير الخارجية سامح شكري قد أجرى اتصالاً هاتفياً مع نظيره الإريتري عثمان صالح، للتأكيد على اهتمام مصر بالإفراج عن الصيادين المحتجزين في أسرع وقت في إطار العلاقات التي تجمع البلدين، ولمتابعة أوضاعهم والتأكد من سلامتهم وحسن معاملتهم وتمتعهم بالرعاية على ضوء العلاقات الأخوية التي تربط بين البلدين، وذلك في إطار الجهود المتواصلة التي تبذلها وزارة الخارجية لرعاية جميع المصريين في الخارج، واتصالاً بمسألة احتجاز صيادين مصريين في إريتريا.

وأضاف حافظ، في بيان مساء الأربعاء، أن وزير الخارجية قام بتوجيه السفارة المصرية في أسمرة بالاستمرار في مواصلة جهودها الحثيثة والمكثفة لمتابعة التطورات المتعلقة بأوضاع الصيادين المصريين المحتجزين والتنسيق مع السلطات الإريترية بشأن إجراءات إعادتهم إلى أرض الوطن.

وعلى صعيد آخر، وبناء على تكليفات وزير الخارجية، عقد القطاع القنصلي بوزارة الخارجية اجتماعًا تنسيقيًا مع الجهات الوطنية لاستعراض التطورات المرتبطة باحتجاز الصيادين المصريين في إريتريا بصفة خاصة، ولمناقشة الإجراءات والإرشادات اللازمة والتي من شأنها تجنيب المواطنين المصريين التعرض لمثل تلك الوقائع.

سامح شكري عثمان صالح وزير الخارجية الإريتري الصيادين المحتجزين

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