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الرئيس النمساوي ينتقد الحكم الصادر ضد نافالني

09:26 م الأربعاء 03 فبراير 2021
الرئيس النمساوي ينتقد الحكم الصادر ضد نافالني

الرئيس النمساوي الكسندر فان دير بيلين

النمسا - (أ ش أ)

أعرب الرئيس النمساوي ألكسندر فان دير بيلين، عن انزعاجه للغاية من الحكم الصادر ضد المعارض الروسي الكسي نافالني إضافة إلى اعتقالات للعديد من المتظاهرين السلميين والصحفيين في روسيا.

ودعا الرئيس النمساوي، في تصريحات اليوم الاربعاء، إلى إطلاق سراح جميع المعتقلين.

وأضاف الرئيس أن هذا الحكم ضد نافالني ينتهك القانون الدولي لحقوق الإنسان والذي التزمت به روسيا، مشيرًا إلى أنه يجب عدم التشكيك في سيادة القانون وحرية التعبير.

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