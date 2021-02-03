الرئيس النمساوي ينتقد الحكم الصادر ضد نافالني

النمسا - (أ ش أ)

أعرب الرئيس النمساوي ألكسندر فان دير بيلين، عن انزعاجه للغاية من الحكم الصادر ضد المعارض الروسي الكسي نافالني إضافة إلى اعتقالات للعديد من المتظاهرين السلميين والصحفيين في روسيا.

ودعا الرئيس النمساوي، في تصريحات اليوم الاربعاء، إلى إطلاق سراح جميع المعتقلين.

وأضاف الرئيس أن هذا الحكم ضد نافالني ينتهك القانون الدولي لحقوق الإنسان والذي التزمت به روسيا، مشيرًا إلى أنه يجب عدم التشكيك في سيادة القانون وحرية التعبير.