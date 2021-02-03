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خبراء فرنسيون يبحثون عن أحجار مناسبة لترميم كاتدرائية نوتردام

09:24 م الأربعاء 03 فبراير 2021
خبراء فرنسيون يبحثون عن أحجار مناسبة لترميم كاتدرائية نوتردام

كاتدرائية نوتردام

باريس - (د ب أ)

يبحث خبراء فرنسيون، عن الأحجار المناسبة التي سوف يتم بها إعادة بناء كاتدرائية نوتردام في باريس، بعد أن تعرضت لأضرار بالغة في حريق مدمر في عام 2019.

وقالت المؤسسة العامة، وهى الهيئة المسؤولة عن عملية إعادة بناء الكنيسة، اليوم الأربعاء إن خبراء يعملون على ترميم الكاتدرائية القوطية التي تعود للقرن الثاني عشر يتشاورون مع الجيولوجيين لتحديد الأحجار التي تتلاءم من الناحيتين الجمالية والمادية مع تلك الي تضررت جراءالحريق.

كان قد تم بناء الكاتدرائية بين عامي 1163 و1345 بالحجر الجيري من حوض باريس. وقالت المؤسسة العامة إن مثل هذه الأحجار لا تزال موجودة في بعض المحاجر حول باريس. وأضافت أنه يتم الآن التحقق من مدى ملاءمتها لهذه الأحجار.

وتعرضت الكاتدرائية لأضرار بالغة في حريق اندلع في ربيع عام 2019. وأثار الحريق في قلب العاصمة الفرنسية صدمة في جميع أنحاء العالم.

كاتدرائية نوتردام خبراء فرنسيون الأحجار

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