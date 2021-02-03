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تراجع تاريخي لعدد ركاب الطائرات في العالم خلال 2020

09:08 م الأربعاء 03 فبراير 2021
تراجع تاريخي لعدد ركاب الطائرات في العالم خلال 2020

الاتحاد الدولي للنقل الجوي إياتا

جنيف - (د ب أ)

أعلن الاتحاد الدولي للنقل الجوي "أياتا" اليوم الأربعاء، تراجع عدد ركاب الطائرات في العالم خلال العام الماضي بمعدل قياسي بلغ 66% سنويًا بسبب جائحة فيروس كورونا المستجد.
وأشار الاتحاد إلى تراجع عدد الركاب خلال ديسمبر الماضي، بنسبة 85% سنويًا على الخطوط الدولية وبنسبة 70% على الخطوط الداخلية.
ويقيس الاتحاد الدولي للنقل الجوي، حركة الركاب على أساس إجمالي عدد الكيلومترات التي قطعها ركاب الطائرات خلال فترة زمنية معينة.
وقال ألكسندر جونياك رئيس الاتحاد في مؤتمر صحفي: "نتوقع عودة حركة الركاب خلال العام الحالي إلى نصف مستواها في 2019" قبل تفشي الجائحة.
وأضاف "ولكن انتشار القيود على السفر التي نشهدها منذ بداية العام الحالي قد تجعل حتى هذه النظرة المستقبلية المتواضعة صعبة التحقق".
وكانت مستويات حجز التذاكر خلال ديسمبر الماضي أقل بنسبة 70% عن مستواها خلال الشهر نفسه من العام السابق.
وبلغ إجمالي عدد المسافرين بالطائرات في العالم خلال العام الماضي 1.8 مليار راكب، مقابل 4.5 مليار راكب خلال 2019.

النقل الجوي إياتا ركاب الطائرات

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