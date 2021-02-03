رئيس مجلس الشيوخ الفرنسي: سنبقى دائمًا إلى جانب لبنان
لبنان - (أ ش أ)
قال رئيس مجلس الشيوخ الفرنسي جيرارد لارشيه، إن "المرحلة الدقيقة التي يمر بها لبنان جراء الصعوبات الاقتصادية والصحية والاجتماعية والتي تترافق مع التوترات الإقليمية في المنطقة تتطلب توازنا بين تطلعات الأجيال الصاعدة والإصلاحات".
ونوه لارشيه، في رسالة بعث بها لرئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري، اليوم الأربعاء، نقلتها الوكالة الوطنية للإعلام اللبنانية، بالدور البارز والمهم الذي يضطلع به بري في هذا الإطار كرئيس للسلطة التشريعية.
وأكد لارشيه أن مجلس الشيوخ الفرنسي بما يمثل من تنوع سياسي "سيبقى دائمًا إلى جانب لبنان".
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