رسالة من رئيس الوزراء لنظيره الكويتي يسلمها السفير المصري
مصر - (أ ش أ)
قام طارق القوني سفير مصر لدى دولة الكويت، اليوم الأربعاء، بتسليم رسالة من رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي إلى سمو الشيخ صباح الخالد، رئيس مجلس الوزراء الكويتي.
وذكرت وزارة الخارجية، في بيان مساء الأربعاء، أن اللقاء تناول مُجمل العلاقات الثنائية والقضايا ذات الاهتمام المشترك بين البلدين الشقيقين
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