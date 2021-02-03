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وزير الخارجية ورئيس المخابرات يلتقيان الحريري

05:11 م الأربعاء 03 فبراير 2021
وزير الخارجية ورئيس المخابرات يلتقيان الحريري

سامح شكري وزير الخارجية المصري

القاهرة - أ ش أ

التقى وزير الخارجية سامح شكري، والوزير اللواء عباس كامل رئيس جهاز المخابرات العامة، اليوم الأربعاء، برئيس الوزراء اللبنانى المكلف سعد الحريري، وذلك بوزارة الخارجية بقصر التحرير، ثُم أعقب ذلك مأدبة غداء لاستكمال المُباحثات بمشاركة الوفدين.

ياتى ذلك فى أعقاب استقبال السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية صباح اليوم لرئيس وزراء لبنان المُكلف.

وصَرَح السفير أحمد حافظ، المُتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، بأنه تم خلال اللقاء التأكيد على موقف مصر الثابت من دعم أمن واستقرار لبنان الشقيق ومساندة مساعيه الرامية إلى تجاوز التحديات الراهنة، بما يُحقق تطلعات لبنان في تحقيق الاستقرار ودفع عجلة التنمية وصون مقدرات شعبه الشقيق.

وأضاف أنه تم التأكيد أيضًا على أهمية إعلاء المصلحة الوطنية العليا للبنان من أجل الخروج من المأزق الحالي في إطار التزام الدستور اللبناني، وبما يستوجبه ذلك من الإسراع في جهود تشكيل حكومة مستقلة قادرة على التعامل مع متطلبات المستقبل الذي ينشده الشعب اللبناني.

ومن جانبه، عَبَر رئيس وزراء لبنان المكلف مُجددًا عن التقدير لما تقدمه مصر من دعم ومساندة لبلاده وجهودها الصادقة لحشد الدعم الدولي للبنان في مرحلته الحالية، بما يعكس تاريخية واستراتيجية العلاقة بين البلدين والشعبين الشقيقين، مُعربًا عن تطلع لبنان إلى دفع مجالات التعاون الثنائي مع مصر في عدد من القطاعات ذات الأولوية، والاستفادة من الخبرة المصرية في تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية.

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سامح شكري عباس كامل جهاز المخابرات العامة سعد الحريري

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