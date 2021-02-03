أكثر الكلمات إنتشاراً

حريق الدائري مونديال الأندية انقلاب ميانمار لقاح كورونا الطقس الدوري المصري فيروس كورونا تصفية الحديد والصلب

اليونان: العثور على حطام طائرة تدريب كان يقودها طيار عراقي

02:55 م الأربعاء 03 فبراير 2021
اليونان: العثور على حطام طائرة تدريب كان يقودها طيار عراقي

اليونان

أثينا - أ ش أ
أعلنت السلطات اليونانية، اليوم الأربعاء، العثور على حطام طائرة تدريب كانت قد فقدت في منطقة ميليوتاديس في سلسلة جبال ميتسيكيلي في يوانينا شمال غرب اليونان وعلى متنها رجل واحد.
وأفادت التقارير - التي نشرتها صحيفة "كاثمريني" اليونانية في نسختها باللغة الإنجليزية - بأن أجزاء من الطائرة رُصدت في منطقة ديكورفو على المنحدرات الشمالية الشرقية لجبل ميتسيكيلي على بعد حوالي 38 كيلومترًا من يوانينا.
جاء ذلك في ثالث أيام عملية بحث وإنقاذ شاركت فيها طائرات ومروحيات تابعة لسلاح الجو اليوناني، إضافة إلى عناصر من الشرطة وهيئة الطوارئ والصليب الأحمر المتطوعين، كما انضم للعملية فريق عمل متخصص من العراق.
وكانت السلطات اليونانية قد حددت في وقت سابق أن الطائرة كان على متنها رجل واحد فقط هو الطيار عمار إبراهيم -38 عاما- من العراق.
وأقلعت الطائرة يوم الأحد الماضي من منطقة كوزاني وكانت متوجهة إلى يوانينا إلا أنها اختفت من على الرادار.
لم يتم تأكيد سبب الحادث حتى الآن، إلا أنه يُذكر أن المنطقة شهدت يوم الكارثة أمطارا غزيرة مصحوبة بسحب منخفضة وضباب كثيف، ويرجح الخبراء أن تكون الطائرة قد اصطدمت بسلسلة جبال قبل أن يراها الطيار ويتمكن من تنفيذ أي مناورة.

هذا المحتوى من

اليونان أثينا عراق السلطات اليونانية

الخبر التالى:

فرنسا: البدء في إنتاج لقاحات "موديرنا" و"فايزر بيونتيك" الشهرين المقبلين

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى مصر

  • 167013

    عدد المصابين

  • 130514

    عدد المتعافين

  • 9407

    عدد الوفيات

كورونا فى العالم

  • 103875920

    عدد المصابين

  • 75581222

    عدد المتعافين

  • 2246215

    عدد الوفيات

أخبار قد تهمك

إعلان

إعلان

  • عاجل:بعد حريق برج الدائري.. توجيه جديد من محافظة الجيزة للأحياء

    • خدمة الاشعارات

    تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

    اشترك لاحقا