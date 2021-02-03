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جيل بايدن ترسل هدية خاصة لميشال أوباما من البيت الأبيض

02:52 م الأربعاء 03 فبراير 2021
جيل بايدن ترسل هدية خاصة لميشال أوباما من البيت الأبيض

البيت الأبيض

(وكالات):
أعربت ميشال أوباما، زوجة الرئيس الأمريكي الأسبق باراك أوباما، عن سعادتها بهدية شخصية مؤثرة من سيدة البيت الأبيض الجديدة، جيل بايدن.
وتسلمت ميشال أوباما من صديقتها، زوجة الرئيس الأمريكي الجديد، جو بايدن، سلة من الخضروات المقطوفة من حديقة المطبخ بالبيت الأبيض، والتي كانت قد زرعتها عندما كانت تسكن الأبيض، في العام 2009، بحسب ما نقلته "روسيا اليوم".
وشاركت ميشال أوباما صورة التسليم على صفحتها في "إنستغرام"، وقالت: "ممتنة جدا لحزمة العناية الجميلة هذه من السيدة الأولى المذهلة! كانت هذه الخضار الطازجة من حديقة البيت الأبيض مفاجأة رائعة ولذيذة.. أحبك يا جيل!".
من جانبها، ردت السيدة الأولى، جيل بايدن، في التعليقات: "الطعام هو الحب" مع رمز تعبيري على شكل قلب أخضر.

البيت الأبيض جيل بايدن ميشال أوباما باراك أوباما

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