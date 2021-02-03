أكثر الكلمات إنتشاراً

حريق الدائري مونديال الأندية انقلاب ميانمار لقاح كورونا الطقس الدوري المصري فيروس كورونا تصفية الحديد والصلب

العضايلة يقدم أوراق اعتماده مندوبا دائماً للأردن لدى الجامعة العربية

02:51 م الأربعاء 03 فبراير 2021
العضايلة يقدم أوراق اعتماده مندوبا دائماً للأردن لدى الجامعة العربية

أمجد العضايلة

القاهرة - أ ش أ

استقبل الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، اليوم الأربعاء، السفير الأردني لدى مصر أمجد العضايلة، الذي قدّم أوراق اعتماده بمناسبة تعيينه مندوباً دائماً للأردن لدى جامعة الدول العربية.

ورحب أبو الغيط، خلال اللقاء، بتولي السفير العضايلة لمهامه مندوباً دائماً للمملكة الأردنية الهاشمية لدى الجامعة، معرباً عن تطلع الأمانة العامة للمزيد من التعاون المثمر مع الأردن حيال القضايا العربية وسبل تدعيم منظومة العمل العربي المشترك.

وأشاد أبو الغيط بالجهود الكبيرة والمقدّرة، التي يقوم بها العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني في سبيل دعم وتعزيز التعاون والتضامن العربي.

ومن جانبه، أكد السفير العضايلة حرص الأردن المستمر على إدامة وتعزيز التنسيق والتعاون الوثيق مع الأمانة العامة لجامعة الدول العربية وجميع أجهزتها وقطاعاتها، ودعم الدور المحوري للجامعة في التعامل مع القضايا والتحديات المختلفة.

وتناول اللقاء، المستجدات حول القضايا الراهنة في المنطقة، والترتيبات الجارية لعقد الدورة المقبلة لمجلس وزراء الخارجية العرب.

حضر مراسم تقديم أوراق الاعتماد السفير حسام زكي الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية رئيس مكتب الأمين العام.

هذا المحتوى من

أمجد العضايلة أحمد أبو الغيط جامعة الدول العربية الأردن

الخبر التالى:

جيل بايدن ترسل هدية خاصة لميشال أوباما من البيت الأبيض

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى مصر

  • 167013

    عدد المصابين

  • 130514

    عدد المتعافين

  • 9407

    عدد الوفيات

كورونا فى العالم

  • 103875920

    عدد المصابين

  • 75581222

    عدد المتعافين

  • 2246215

    عدد الوفيات

أخبار قد تهمك

إعلان

إعلان

  • عاجل:بعد حريق برج الدائري.. توجيه جديد من محافظة الجيزة للأحياء

    • خدمة الاشعارات

    تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

    اشترك لاحقا