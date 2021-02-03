أكثر الكلمات إنتشاراً

حريق الدائري مونديال الأندية انقلاب ميانمار لقاح كورونا الطقس الدوري المصري فيروس كورونا تصفية الحديد والصلب

إسرائيل تستعد لإتاحة لقاحات كورونا لجميع البالغين

02:33 م الأربعاء 03 فبراير 2021
إسرائيل تستعد لإتاحة لقاحات كورونا لجميع البالغين

وزارة الصحة الإسرائيلية

تل أبيب - (د ب أ):
أعلنت وزارة الصحة الإسرائيلية أنها ستتيح اللقاحات المضادة لفيروس كورونا لكل من يزيد عمره عن 16 عاما من السكان اعتبارا من يوم غد الخميس.
وأكد متحدث باسم أحد صناديق الرعاية الصحية في إسرائيل، لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ)، أنه تم تلقي رسالة من الوزارة قالت فيها: "في ضوء تقييم الوضع.. ربما نفتح التطعيمات لجميع الأعمار بداية من يوم غد".
تجدر الإشارة إلى أن اللقاحات متاحة حاليا في إسرائيل لكل من يبلغ من العمر 35 عاما فأكثر، وكذلك للمراهقين في الفئة العمرية من 16 إلى 18 عاما لتمكينهم من إجراء الاختبارات.
وتلقى أكثر من 3.2 مليون شخص في إسرائيل الجرعة الأولى من اللقاح، بينما حصل نحو 1.9 مليون على الجرعتين.
ورغم استمرار توزيع اللقاحات والإغلاق الوطني، فإن إسرائيل لا تزال تسجل أعدادا مرتفعة من الإصابات الجديدة بكورونا.
وأعلنت وزارة الصحة اليوم الأربعاء أنه تم تسجيل 7919 حالة إصابة جديدة بالفيروس في اليوم السابق.

وزارة الصحة الإسرائيلية تل أبيب إسرائيل لقاح كورونا

الخبر التالى:

روسيا تدعو أمريكا لاتخاذ المبادرة بالعودة إلى الاتفاق النووي مع إيران

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى مصر

  • 167013

    عدد المصابين

  • 130514

    عدد المتعافين

  • 9407

    عدد الوفيات

كورونا فى العالم

  • 103875920

    عدد المصابين

  • 75581222

    عدد المتعافين

  • 2246215

    عدد الوفيات

أخبار قد تهمك

إعلان

إعلان

  • عاجل:بعد حريق برج الدائري.. توجيه جديد من محافظة الجيزة للأحياء

    • خدمة الاشعارات

    تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

    اشترك لاحقا