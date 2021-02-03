إسرائيل تستعد لإتاحة لقاحات كورونا لجميع البالغين

تل أبيب - (د ب أ):

أعلنت وزارة الصحة الإسرائيلية أنها ستتيح اللقاحات المضادة لفيروس كورونا لكل من يزيد عمره عن 16 عاما من السكان اعتبارا من يوم غد الخميس.

وأكد متحدث باسم أحد صناديق الرعاية الصحية في إسرائيل، لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ)، أنه تم تلقي رسالة من الوزارة قالت فيها: "في ضوء تقييم الوضع.. ربما نفتح التطعيمات لجميع الأعمار بداية من يوم غد".

تجدر الإشارة إلى أن اللقاحات متاحة حاليا في إسرائيل لكل من يبلغ من العمر 35 عاما فأكثر، وكذلك للمراهقين في الفئة العمرية من 16 إلى 18 عاما لتمكينهم من إجراء الاختبارات.

وتلقى أكثر من 3.2 مليون شخص في إسرائيل الجرعة الأولى من اللقاح، بينما حصل نحو 1.9 مليون على الجرعتين.

ورغم استمرار توزيع اللقاحات والإغلاق الوطني، فإن إسرائيل لا تزال تسجل أعدادا مرتفعة من الإصابات الجديدة بكورونا.

وأعلنت وزارة الصحة اليوم الأربعاء أنه تم تسجيل 7919 حالة إصابة جديدة بالفيروس في اليوم السابق.