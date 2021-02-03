ملتقى الحوار السياسي الليبي يواصل الاستماع إلى برامج المرشحين لمنصب رئيس الوزراء
جنيف - أ ش أ
بدأ أعضاء ملتقى الحوار السياسي الليبي -75 عضوا- والمنعقد اجتماعهم في منطقة قريبة من مدينة جنيف السويسرية، أعمال يومهم الثالث حيث يواصلون الاستماع إلى برامج المرشحين لمنصب رئيس الوزراء بالسلطة التنفيذية الموحدة، وعددهم 21 مرشحا كان أعضاء ملتقى الحوار قد استمعوا إلى ثمانية منهم أمس.
يذكر أن الملتقى كان قد قام بالتصويت أمس على أسماء المرشحين لعضوية المجلس الرئاسي، وفقا لنظام المجمعات الانتخابية حيث لم يحصل أي من المرشحين على نسبة 70 % المطلوبة، وبما يعني أنه سيتم إعداد قوائم لكل منطقة تشتمل على أربعة أسماء مرشحة، ويتم التصويت بحيث يجب أن تحصل القائمة الفائزة على نسبة 60 % وفى حال لم تبلغ أية قائمة هذه النسبة، تدخل القائمتين الحاصلتين على أعلى نسبة في التنافس، والفائزة منهما هي من تحصل على نسبة 50 % زائد واحد.
كورونا.. لحظة بلحظة
كورونا فى مصر
-
167013
عدد المصابين
-
130514
عدد المتعافين
-
9407
عدد الوفيات
كورونا فى العالم
-
103875920
عدد المصابين
-
75581222
عدد المتعافين
-
2246215
عدد الوفيات
إعلان