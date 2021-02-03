تقارير: الجيش سيوجه تهمة الخيانة لزعيمة ميانمار

برلين - (د ب أ):

أفادت عدة تقارير على مواقع التواصل الاجتماعي، اليوم الأربعاء، أنه يتردد أن قادة الجيش في ميانمار يعتزمون اتهام أون سان سو تشي الزعيمة الفعلية لميانمار التي جرى احتجازها بالخيانة.

وكان قد جرى احتجاز سو تشي في العاصمة نايبيدو إلى جانب الرئيس وين مينت وأفراد أخرين من الحكومة صباح أمس الأول الاثنين.

وأعلن الجيش بعد ذلك حالة الطوارئ، وسلم السلطة لقائد الجيش مين أونج هلينج، وأعلن تشكيل مجلس وزراء جديد في وقت متأخر من يوم الاثنين.

وجرى وضع سو تشي والعشرات من الساسة قيد الإقامة الجبرية.

وأفادت صحيفة جلوبال نيو لايت اوف ميانمار الموالية للحكومة عام 2018 أن عقوبة تهمة الخيانة تتراوح ما بين 20 عاما وعقوبة الإعدام.