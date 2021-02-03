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إندبندنت: لقاح أكسفورد يؤدي إلى انخفاض كبير في انتشار كورونا

11:42 ص الأربعاء 03 فبراير 2021
إندبندنت: لقاح أكسفورد يؤدي إلى انخفاض كبير في انتشار كورونا

فيروس كورونا

لندن - أ ش أ

كشفت دراسة جديدة أن لقاح أكسفورد المضاد لفيروس كورونا يوفر حماية بنسبة 76% لمدة تصل إلى 12 أسبوعًا بعد إعطاء الجرعة الأولى.

وقال علماء -وفق ما أوردته صحيفة "إندبندنت" البريطانية على موقعها الإلكتروني اليوم الأربعاء- إن لقاح أكسفورد الذي طورته شركة أسترازينيكا للأدوية يمكن أن يؤدي إلى انخفاض كبير في انتشار فيروس كورونا بنسبة 67 %.

وأضاف علماء أكسفورد أن النتائج - والتي تخضع حاليًا للمراجعة من جانب مجلة "ذي لانست" الطبية - تدعم قرار حكومة المملكة المتحدة بتمديد الفترة الفاصلة بين الجرعتين الأولى والثانية لمدة تصل إلى 12 أسبوعا، بعد أن واجهت انتقادات واسعة النطاق بشأن سياستها في مكافحة كورونا.

ونقلت الصحيفة البريطانية عن البروفيسور أندرو بولارد كبير الباحثين في تجربة لقاح أكسفورد، قوله إن "هذه البيانات الجديدة تمثل تحققا مهما من البيانات المؤقتة التي استخدمها أكثر من 25 جهة تنظيمية، بما في ذلك وكالة تنظيم الأدوية ومنتجات الرعاية الصحية ووكالة الأدوية الأوروبية لمنح تصريح استخدام اللقاح في حالات الطوارئ".

ورحب وزير الصحة البريطاني مات هانكوك بنتائج الدراسة، قائلا إنها "مشجعة حقا" وإن "اللقاحات هي السبيل للخروج من الوباء".

وتشير تحليلات مسحات فيروس كورونا لسكان المملكة المتحدة إلى أن اللقاح قد يكون له تأثير كبير على انتقال الفيروس، مع انخفاض بنسبة 67 % في النتائج الإيجابية بين أولئك الذين تم تطعيمهم في بريطانيا لتجربة لقاح أكسفورد.

وأفادت الصحيفة البريطانية بأن هذه هي المرة الأولى التي يُنشر فيها بيانات إرشادية حول قدرة اللقاح على وقف انتشار فيروس كورونا.

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