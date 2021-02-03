المكسيك تجيز الاستخدام الطارئ للقاح "سبوتنك في" الروسي

مكسيكو سيتي - (د ب أ):

أجازت اللجنة الاتحادية للحماية من المخاطر الصحية في المكسيك الاستخدام الطارئ للقاح "سبوتنك في" الروسي، حسبما أعلنت السلطات الصحية المكسيكية أمس الثلاثاء.

وقال نائب وزير الصحة المكسيكي كبير خبراء الوباء في الحكومة هوجو لوبيز جاتيل على موقع التواصل الاجتماعي تويتر: "لقد منحت اللجنة الاتحادية للحماية من المخاطر الصحية في المكسيك ترخيص الاستخدام الطارئ للقاح (سبوتنك في) ضد مرض كوفيد-19 الذي يسببه فيروس كورونا"، مشيرا إلى أن هذه الخطوة قد تمهد الطريق لاستيراد اللقاح من روسيا لاستخدامه في المكسيك.

وأضاف جاتيل مستشهدا بأرقام من دراسة نشرت حديثا في مجلة "ذا لانسيت" الطبية: "سيكون لدينا لقاح جديد في ترسانتنا.. فهو آمن وفعال بنسبة 8ر91 %".

وتشير الشركة المصنعة للقاح "سبوتنك في" الروسي إلى أنه تمت الموافقة على استخدام اللقاح في 15 دولة حول العالم ، بما في ذلك المجر ، التي أصبحت أول دولة عضو في الاتحاد الأوروبي يوافق على استخدام اللقاح الأسبوع الماضي ،على الرغم من أن المفوضية الأوروبية في بروكسل لم توافق عليه.

وهذا اللقاح الروسي هو أول لقاح في العالم يتم تطويره للاستخدام على نطاق واسع في منتصف أغسطس الماضي، على الرغم من حقيقة أن نتائج الاختبارات السريرية لم تكتمل في ذلك الوقت ما أثار انتقادات دولية.

وذكر باحثون في مجلة "ذا لانسيت" أن هناك حالات قليلة فقط ظهرت عليها آثار جانبية خطيرة بعد تلقيها اللقاح الروسي، لكنهم لم ينسبوها إلى اللقاح. كما تحدثوا عن نتائج مؤقتة.

وتجاوزت المكسيك الأسبوع الماضي الهند في المرتبة الثالثة من حيث عدد الوفيات الناجمة عن الفيروس، حيث سجل البلد الواقع في أمريكا الجنوبية أعلى حصيلة رسمية للوفيات بالوباء. وتشير أرقام وزارة الصحة الصادرة أمس الثلاثاء إلى أن عدد الوفيات يقل قليلاً عن 160 ألف حالة.

وسجلت المكسيك حتى الآن أكثر من مليون و 874 ألف حالة إصابة بالمرض، على الرغم من أن الرقم منخفض نسبيًا بسبب قلة عدد الأشخاص الذين يخضعون لاختبار الكشف عن فيروس كورونا.