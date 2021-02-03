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خبراء منظمة الصحة العالمية يزورون مختبر أبحاث في مدينة ووهان الصينية

07:08 ص الأربعاء 03 فبراير 2021
خبراء منظمة الصحة العالمية يزورون مختبر أبحاث في مدينة ووهان الصينية

أرشيفية

بكين - (د ب أ):
زار خبراء من منظمة الصحة العالمية اليوم الأربعاء مختبر أبحاث في مدينة ووهان الواقعة وسط الصين، وذلك في إطار التحقيق للكشف عن منشأ فيروس كورونا المستجد.

وتعد هذه الزيارة للمختبر جزءا رئيسيا في تحقيق خبراء منظمة الصحة العالمية للكشف عن منشأ الفيروس.

ويتبع المختبر الأكاديمية الصينية للعلوم.

ويجري المختبر أبحاثًا حول فيروسات كورونا المنقولة عبر الخفافيش، التي يُشتبه في أنها مصدر الوباء.

وانتشرت نظريات المؤامرة بأن فيروس كورونا ربما تسرب من المختبر في مدينة ووهان، لكن خبراء دوليين وصينيين رفضوا ذلك.

وهاجمت بكين دولًا مثل أستراليا لمطالبتها بإجراء تحقيق في هذا الأمر.

مختبر أبحاث ووهان فيروس كورونا الصين منظمة الصحة العالمية

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