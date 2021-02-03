أكثر الكلمات إنتشاراً

حريق الدائري مونديال الأندية انقلاب ميانمار لقاح كورونا مونديال اليد الطقس الدوري المصري فيروس كورونا تصفية الحديد والصلب احتجاجات تونس

الشرطة الألمانية تعثر على قنبلة يدوية داخل سيارة في برلين

03:10 ص الأربعاء 03 فبراير 2021
الشرطة الألمانية تعثر على قنبلة يدوية داخل سيارة في برلين

الشرطة الألمانية

برلين - (د ب أ):
عثر ضباط شرطة ألمان على قنبلة يدوية موقوتة خلال عملية تفتيش لسيارة تم الإبلاغ عن سرقتها في العاصمة برلين.

وقالت الشرطة الألمانية أمس الثلاثاء إن متخصصين تقلوا القنبلة إلى أحد مواقع التفجير الخاضعة للرقابة.

كما عثر الضباط خلال عملية التفتيش التي أجريت صباح أمس الأول الاثنين، على ثلاثة فؤوس في السيارة بالإضافة إلى مسدس فارغ وكميات صغيرة من المخدرات في حقيبة يد السائقة البالغة من العمر 22 عامًا.

وبحسب شهادتها الخاصة، فإن المرأة ليس لديها رخصة قيادة.

وألقي القبض على هذه السائقة ورفاقها الأربعة ، وأعمارهم 32 و 38 و 40 و 42. وتفيد تقارير يأنه من الواضح أن هؤلاء الأربعة كانوا تحت تأثير المخدرات.

وأوضحت الشرطة أنه يجري التحقيق الآن مع هؤلاء الأشخاص للاشتباه في سرقة سيارة وقيادتها بدون رخصة تحت تأثير مواد مسكرة وانتهاك قانون مكافحة المخدرات وانتهاك قانون مكافحة حيازة الأسلحة.

الشرطة الألمانية قنبلة يدوية عمليات تفتيش برلين

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى مصر

  • 167013

    عدد المصابين

  • 130514

    عدد المتعافين

  • 9407

    عدد الوفيات

كورونا فى العالم

  • 103875920

    عدد المصابين

  • 75581222

    عدد المتعافين

  • 2246215

    عدد الوفيات

أخبار قد تهمك

إعلان

إعلان

  • عاجل:انخفاض الإصابات.. الصحة تعلن بيان كورونا ليوم الثلاثاء

    • خدمة الاشعارات

    تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

    اشترك لاحقا