اعتقال أكثر من ألف شخص في مظاهرة مؤيدة لنافالني في موسكو

اعتقلت السلطات الروسية، أكثر من 1000 شخص، خلال مظاهرة مؤيدة للمعارض الروسي البارز ألكسي نافالني، في موسكو، وتنديدًا بالحكم الصادر بحقه بسجنه 3 سنوات ونصف، حسبما ذكرت "فرانس برس".

وشهدت العاصمة الروسية موسكو، العديد من الاعتقالات مساء الثلاثاء، عقب صدور حكم بسجن المعارض الروسي أليكسي نافالني.

وقُوبلت محاكمة نافالني والحكم الصادر بحقه بالسجن ثلاث سنوات وخمسة أشهر من النفاذ بانتقادات من جانب ألمانيا والولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي مع المطالبة بالإفراج الفوري عنه.