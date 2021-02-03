أكثر الكلمات إنتشاراً

حريق الدائري مونديال الأندية انقلاب ميانمار لقاح كورونا مونديال اليد الطقس الدوري المصري فيروس كورونا تصفية الحديد والصلب احتجاجات تونس

بعثة الاتحاد الأوروبي: مشاركة للقادة الليبيين في ملتقى جنيف تؤكد رغبتهم في التغيير

12:15 ص الأربعاء 03 فبراير 2021
بعثة الاتحاد الأوروبي: مشاركة للقادة الليبيين في ملتقى جنيف تؤكد رغبتهم في التغيير

الاتحاد الأوروبي

وكالات

اعتبرت بعثة الاتحاد الأوروبي في ليبيا أن المشاركة الواسعة للقادة الليبيين من كل أنحاء ليبيا في ملتقى الحوار السياسي، الذي أجري أمس في العاصمة السويسرية جنيف، تظهر التزاما حقيقيا من جميع الأطراف، وتؤكد سعي الغالبية العظمى من الليبيين نحو التغيير، حسبما ذكرت وكالة "سبوتنيك" الروسية.

وقالت البعثة الأوروبية في بيان لها، اليوم الثلاثاء، إن "الليبيين بصدد التعبير بوضوح عن رغبتهم القويّة في إجراء الانتخابات، والتمتّع بالاستقرار والأمن اللذين توفرهما الدولة المدنية، والحصول على الوظائف والخدمات الجيدة على المستوى المحلي، مؤكدة أن ليبيا لديها كل الموارد لتحقيق هذه المطالب والطموحات في حالة تم استغلالها بشكل جيد". وفقا لما نقلته وكالة "وال" الليبية.

وهنأت البعثة الليبيين الذين يعملون على تحقيق هذه الطموحات، وأيضا بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا على دعمها الدؤوب من أجل ليبيا أفضل.

وأعربت بعثة الاتحاد الأوروبي في ليبيا في ختام بيانها عن أملها في بناء حكومة توحّد الليبيين وتؤمّن لهم الاستقرار والازدهار.

بدورها أشادت الممثلة الخاصة للأمين العام في ليبيا بالإنابة، ستيفاني وليامز، بالمشاركة الجادة لأعضاء ملتقى الحوار السياسي الليبي في عملية التصويت التي جرت اليوم، مشيرة إلى إجماعهم على قبول نتائج التصويت.

وأعلن ملتقى الحوار الليبي في جنيف، اليوم الثلاثاء، عن الانتقال للتصويت على مرشحي المجلس الرئاسي في السلطة التنفيذية المؤقتة المرتقبة بنظام القوائم، وذلك بعد إخفاق المرشحين في تحقيق النسبة المطلوبة لانتخابهم بشكل فردي.

الاتحاد الأوروبي ملتقى جنيف القادة الليبيين

الخبر التالى:

مجلس الأمن يفشل في إصدار بيان بشأن انقلاب ميانمار بسبب تباين الآراء

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى مصر

  • 167013

    عدد المصابين

  • 130514

    عدد المتعافين

  • 9407

    عدد الوفيات

كورونا فى العالم

  • 103875920

    عدد المصابين

  • 75581222

    عدد المتعافين

  • 2246215

    عدد الوفيات

أخبار قد تهمك

إعلان

إعلان

  • عاجل:انخفاض الإصابات.. الصحة تعلن بيان كورونا ليوم الثلاثاء

    • خدمة الاشعارات

    تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

    اشترك لاحقا