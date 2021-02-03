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القبض على عدد من أنصار نافالني في موسكو عقب صدور حكم ضده

12:03 ص الأربعاء 03 فبراير 2021
القبض على عدد من أنصار نافالني في موسكو عقب صدور حكم ضده

الشرطة الروسية

موسكو - (د ب أ)


شهدت العاصمة الروسية موسكو، العديد من الاعتقالات مساء الثلاثاء، عقب صدور حكم بسجن المعارض الروسي أليكسي نافالني.

وأظهرت مقاطع فيديو عبر مواقع التواصل الاجتماعي، قوات الأمن وهي تصطحب أنصار نافالني في وسط العاصمة الروسية وتنقلهم إلى حافلات الشرطة. وتحدث نشطاء حقوقيون عن القبض على أكثر من 520 شخص على مدار اليوم.

واعتقلت الشرطة العديد من الأشخاص خلال المحاكمة التي استمرت عدة ساعات.

واعتبرت المحاكمة ذات دوافع سياسية.

وقُوبلت محاكمة نافالني والحكم الصادر بحقه بالسجن ثلاث سنوات وخمسة أشهر من النفاذ بانتقادات من جانب ألمانيا والولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي مع المطالبة بالإفراج الفوري عنه.

الشرطة الروسية أنصار نافالني موسكو

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