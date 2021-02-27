أكثر الكلمات إنتشاراً

قانون الأحوال الشخصية الشهر العقاري تامر أمين الطقس لقاح كورونا فيروس كورونا الدوري المصري انقلاب ميانمار

ملك إسبانيا السابق خوان كارلوس يعيد للدولة ضرائب بقيمة 4.4 مليون يورو

03:08 ص السبت 27 فبراير 2021
ملك إسبانيا السابق خوان كارلوس يعيد للدولة ضرائب بقيمة 4.4 مليون يورو

ملك إسبانيا السابق خوان كارلوس

مدريد- (د ب أ):
دفع ملك إسبانيا السابق خوان كارلوس أكثر من 4 ملايين يورو (8ر4 مليون دولار) لخزينة الدولة، لتجنب إجراءات جنائية ضده بتهربه ضريبيا.

وسدد خوان كارلوس المبلغ الإضافي طواعية، وقام بتحويل أقل قليلا من 4ر4 مليون يورو "تشمل فوائد على متأخرات ورسوم إضافية"، حسبما قال محاميه خافيير سانشيز خونكو في بيان لصحيفة "الباييس" ووسائل إعلام إسبانية أخرى.

ووفقا لتقرير في صحيفة "الموندو" المحافظة، اقترض الملك الأموال من أصدقاء مقربين له.​

إسبانيا خوان كارلوس إجراءات جنائية تهرب ضريبي

الخبر التالى:

شركة "بيست باي" للإلكترونيات تعلن الاستغناء عن 5 آلاف موظف

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى مصر

  • 180640

    عدد المصابين

  • 139494

    عدد المتعافين

  • 10541

    عدد الوفيات

كورونا فى العالم

  • 113499860

    عدد المصابين

  • 89080177

    عدد المتعافين

  • 2517535

    عدد الوفيات

أخبار قد تهمك

إعلان

إعلان

  • عاجل:شديد البرودة ليلًا.. الأرصاد تكشف طقس السبت بدرجات الحرارة

    • خدمة الاشعارات

    تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

    اشترك لاحقا