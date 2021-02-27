ملك إسبانيا السابق خوان كارلوس يعيد للدولة ضرائب بقيمة 4.4 مليون يورو
مدريد- (د ب أ):
دفع ملك إسبانيا السابق خوان كارلوس أكثر من 4 ملايين يورو (8ر4 مليون دولار) لخزينة الدولة، لتجنب إجراءات جنائية ضده بتهربه ضريبيا.
وسدد خوان كارلوس المبلغ الإضافي طواعية، وقام بتحويل أقل قليلا من 4ر4 مليون يورو "تشمل فوائد على متأخرات ورسوم إضافية"، حسبما قال محاميه خافيير سانشيز خونكو في بيان لصحيفة "الباييس" ووسائل إعلام إسبانية أخرى.
ووفقا لتقرير في صحيفة "الموندو" المحافظة، اقترض الملك الأموال من أصدقاء مقربين له.
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