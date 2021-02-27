أكثر الكلمات إنتشاراً

قانون الأحوال الشخصية الشهر العقاري تامر أمين الطقس لقاح كورونا فيروس كورونا الدوري المصري انقلاب ميانمار

السودان: ٣٢ إصابة جديدة بفيروس كورونا ولا وفيات

01:46 ص السبت 27 فبراير 2021
السودان: ٣٢ إصابة جديدة بفيروس كورونا ولا وفيات

أرشيفية

الخرطوم- (أ ش أ):
سجلت وزارة الصحة السودانية ٣٢ إصابة جديدة بفيروس كورونا، بدون تسجيل أية وفيات، فيما تم شفاء ١٩ حالة.

وأوضحت وزارة الصحة السودانية، في بيان مساء اليوم الجمعة، عن التقرير الوبائي ليوم الثلاثاء الماضي، أن الحالات الجديدة سُجلت معظمها في ولاية الخرطوم.

وأضافت أن بهذه الحالات الجديدة، يرتفع العدد الكلي للمصابين بالفيروس في السودان إلى ٢٨ ألفا و ٣٠٣ حالات، بينها ١٨٧٨ وفاة، و٢٢ ألفا و ٨٦٣ شخصا تعافوا.

وشددت وزارة الصحة السودانية، على أهمية التزام المواطنين بتطبيق الإرشادات الوقائية والتبليغ الفوري عن حالات الاشتباه.​

هذا المحتوى من

السودان فيروس كورونا حالات وفاة

الخبر التالى:

"الغذاء والدواء الأمريكية": لقاح جونسون آند جونسون آمن وفعال ضد كورونا

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى مصر

  • 180640

    عدد المصابين

  • 139494

    عدد المتعافين

  • 10541

    عدد الوفيات

كورونا فى العالم

  • 113499860

    عدد المصابين

  • 89080177

    عدد المتعافين

  • 2517535

    عدد الوفيات

أخبار قد تهمك

إعلان

إعلان

  • عاجل:شديد البرودة ليلًا.. الأرصاد تكشف طقس السبت بدرجات الحرارة

    • خدمة الاشعارات

    تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

    اشترك لاحقا