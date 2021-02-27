السودان: ٣٢ إصابة جديدة بفيروس كورونا ولا وفيات
الخرطوم- (أ ش أ):
سجلت وزارة الصحة السودانية ٣٢ إصابة جديدة بفيروس كورونا، بدون تسجيل أية وفيات، فيما تم شفاء ١٩ حالة.
وأوضحت وزارة الصحة السودانية، في بيان مساء اليوم الجمعة، عن التقرير الوبائي ليوم الثلاثاء الماضي، أن الحالات الجديدة سُجلت معظمها في ولاية الخرطوم.
وأضافت أن بهذه الحالات الجديدة، يرتفع العدد الكلي للمصابين بالفيروس في السودان إلى ٢٨ ألفا و ٣٠٣ حالات، بينها ١٨٧٨ وفاة، و٢٢ ألفا و ٨٦٣ شخصا تعافوا.
وشددت وزارة الصحة السودانية، على أهمية التزام المواطنين بتطبيق الإرشادات الوقائية والتبليغ الفوري عن حالات الاشتباه.
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