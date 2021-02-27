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المغرب: وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان يتقدم باستقالته من الحكومة

12:55 ص السبت 27 فبراير 2021
المغرب: وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان يتقدم باستقالته من الحكومة

المغرب

الرباط - (أ ش أ):

قدم وزير الدولة المغربي المكلف بحقوق الإنسان والعلاقات مع البرلمان، المصطفى الرميد، استقالته من عضوية حكومة سعد الدين العثماني.

وقال الرميد، في استقالته التي وجهها إلى رئيس الحكومة،: "نظرا لحالتي الصحية، وعدم قدرتي على الاستمرار في تحمل أعباء المسؤوليات المنوطة بي، فإني أقدم لكم استقالتي من العضوية في الحكومة، راجيا رفعها إلى الملك محمد السادس.

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المغرب حقوق الإنسان حكومة سعد الدين العثماني

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