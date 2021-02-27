أمريكا: حقن نحو 70.5 مليون جرعة من لقاح كورونا حتى الآن
واشنطن - (أ ش أ):
قالت هيئة المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها، اليوم الجمعة، إن 70 مليونا و454 ألفا و64 جرعة إجمالية تم تطعيم أفراد بها في الولايات المتحدة حتى الآن، أي حوالي 75%.
وأوضحت الهيئة الأمريكية- حسبما نقلت شبكة (سي إن إن) الإخبارية الأمريكية، اليوم- أن إجمالي الجرعات التي تم استلامها 94 مليونا و300 ألف و910.
يُشار إلى أن العدد الإجمالي لمصابي كورونا في الولايات المتحدة يصل إلى حوالي 28.5 مليون حالة.
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