أمريكا: حقن نحو 70.5 مليون جرعة من لقاح كورونا حتى الآن

واشنطن - (أ ش أ):

قالت هيئة المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها، اليوم الجمعة، إن 70 مليونا و454 ألفا و64 جرعة إجمالية تم تطعيم أفراد بها في الولايات المتحدة حتى الآن، أي حوالي 75%.

وأوضحت الهيئة الأمريكية- حسبما نقلت شبكة (سي إن إن) الإخبارية الأمريكية، اليوم- أن إجمالي الجرعات التي تم استلامها 94 مليونا و300 ألف و910.

يُشار إلى أن العدد الإجمالي لمصابي كورونا في الولايات المتحدة يصل إلى حوالي 28.5 مليون حالة.