أكثر الكلمات إنتشاراً

قانون الأحوال الشخصية الشهر العقاري تامر أمين الطقس لقاح كورونا فيروس كورونا الدوري المصري انقلاب ميانمار

أمريكا: حقن نحو 70.5 مليون جرعة من لقاح كورونا حتى الآن

12:45 ص السبت 27 فبراير 2021
أمريكا: حقن نحو 70.5 مليون جرعة من لقاح كورونا حتى الآن

لقاح كورونا

واشنطن - (أ ش أ):

قالت هيئة المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها، اليوم الجمعة، إن 70 مليونا و454 ألفا و64 جرعة إجمالية تم تطعيم أفراد بها في الولايات المتحدة حتى الآن، أي حوالي 75%.

وأوضحت الهيئة الأمريكية- حسبما نقلت شبكة (سي إن إن) الإخبارية الأمريكية، اليوم- أن إجمالي الجرعات التي تم استلامها 94 مليونا و300 ألف و910.

يُشار إلى أن العدد الإجمالي لمصابي كورونا في الولايات المتحدة يصل إلى حوالي 28.5 مليون حالة.

هذا المحتوى من

لقاح كورونا أمريكا هيئة المراكز الأمريكية الولايات المتحدة

الخبر التالى:

المغرب: وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان يتقدم باستقالته من الحكومة

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى مصر

  • 180640

    عدد المصابين

  • 139494

    عدد المتعافين

  • 10541

    عدد الوفيات

كورونا فى العالم

  • 113499860

    عدد المصابين

  • 89080177

    عدد المتعافين

  • 2517535

    عدد الوفيات

أخبار قد تهمك

إعلان

إعلان

  • عاجل:شديد البرودة ليلًا.. الأرصاد تكشف طقس السبت بدرجات الحرارة

    • خدمة الاشعارات

    تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

    اشترك لاحقا