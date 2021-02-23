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الجبير يبحث مع المبعوث الأمريكي مستجدات أزمة اليمن

07:37 م الثلاثاء 23 فبراير 2021
الجبير يبحث مع المبعوث الأمريكي مستجدات أزمة اليمن

عادل الجبير

الرياض - (د ب أ)

بحث وزير الدولة للشؤون الخارجية في السعودية عادل الجبير، اليوم الثلاثاء تطورات أزمة اليمن، مع مبعوث الولايات المتحدة الأمريكية لدى اليمن تيموثي ليندركينج.

وذكرت وكالة الأنباء السعودية الرسمية "واس" أن الجبير وليندركينج بحثا خلال اللقاء "المستجدات على الساحة اليمنية وما تقدمه السعودية من دعم للعمليات الإنسانية في اليمن".

كما تم تبادل وجهات النظر حيال الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

وفي وقت سابق اليوم، عقد المبعوث الأمريكي مباحثات مع وزير الخارجية اليمني أحمد عوض بن مبارك، تناولت سبل حل أزمة اليمن.

عادل الجبير المبعوث الأمريكي أزمة اليمن

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