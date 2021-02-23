أكثر الكلمات إنتشاراً

الشهر العقاري تامر أمين عمرو أديب الطقس لقاح كورونا فيروس كورونا الدوري المصري انقلاب ميانمار تصفية الحديد والصلب

اعتقال زوجة تاجر المخدرات المكسيكي "إل تشابو"

03:27 ص الثلاثاء 23 فبراير 2021
اعتقال زوجة تاجر المخدرات المكسيكي "إل تشابو"

إل تشابو

مكسيكو سيتي - (د ب أ):
أعلنت وزارة العدل الأمريكية عن اعتقال إيما كورونيل إيسبورو، زوجة تاجر المخدرات المكسيكي السابق خواكين "إل تشابو" جوزمان في فيرجينيا يوم الاثنين بتهمة تهريب المخدرات.

واتهمت إيسبورو /31 عاما/ وتحمل الجنسيتين الأمريكية والمكسيكية، بالتورط في مؤامرة لتهريب الكوكايين والميثامفيتامين والهيروين والماريجوانا إلى الولايات المتحدة ، وفقا لوثائق المحكمة.

ويتردد أيضا أن إيسبورو ساعدت جوزمان، الذي كان زعيما لعصابة "سينالوا" القوية لمدة 25 عاما ، في هروبه من سجن ألتيبلانو في وسط المكسيك باستخدام سلسلة من الأنفاق في عام 2015.

وبحسب السلطات الأمريكية، كانت إيسبورو تخطط لعملية هروب أخرى لجوزمان بعد أن أعيد اعتقاله عام 2016.

يشار إلى أن جومان محبوس حاليا في سجن مشدد الحراسة بولاية كولورادو الأمريكية.

وفي فبراير 2019 ، قالت هيئة محلفين إن جوزمان مذنب في 10 تهم، بما في ذلك المشاركة في عصابة إجرامية ، وإنتاج وتوزيع الكوكايين والهيروين دوليا وغسل الأموال واستخدام الأسلحة النارية.

وتم تسليمه إلى الولايات المتحدة في أوائل عام 2017 لمواجهة التهم، وكجزء من اتفاقية لتسليم المجرمين مع المكسيك ، استبعدت الولايات المتحدة عقوبة الإعدام بحقه.

إل تشابو مكسيكو سيتي المخدرات

الخبر التالى:

إسبانيا.. استمرار المظاهرات لليلة السابعة احتجاجا على سجن مغني الراب

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى مصر

  • 178774

    عدد المصابين

  • 138183

    عدد المتعافين

  • 10404

    عدد الوفيات

كورونا فى العالم

  • 111931326

    عدد المصابين

  • 87188648

    عدد المتعافين

  • 2477282

    عدد الوفيات

أخبار قد تهمك

إعلان

إعلان

  • عاجل:كورونا في 24 ساعة| 623 إصابة ووصول شحنة جديدة من اللقاح.. وفتح رابط التسجيل

    • خدمة الاشعارات

    تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

    اشترك لاحقا