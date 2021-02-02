المغرب لقح أكثر من 200 ألف شخص ضد كورونا

الرباط - (ا ف ب)

أعلنت وزارة الصحة المغربية، أنها تمكنت من تطعيم 200 ألف و81 شخصًا منذ انطلاق عملية التلقيح الجمعة الماضي.

واستفاد رجال الأمن والجيش والعاملين في المجال الطبي والتعليمي وكبار السن من عمليات التطعيم الأولى في المملكة التي تأمل في تلقيح 80 بالمئة من المواطنين على مراحل وفي حيز زمني قد يصل إلى ثلاثة أشهر.

أعلنت وزارة الصحة المغربية أنها لقحت 200 ألف و81 شخصا منذ بدء عملية التطعيم ضد الفيروس يوم الجمعة الماضي.

وبدأت المملكة في تلقيح من يعملون في الصفوف الأمامية من رجال الأمن والجيش والعاملين في المجال الطبي والتعليمي وكبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة في خطوة ترمي إلى تلقيح 80 في المئة من السكان على مراحل قد تستغرق ثلاثة أشهر.

كما أفادت الوزارة أنها سجلت 281 إصابة جديدة بفيروس كورونا نزولا من 466 أمس, ليصل إجمالي الإصابات في البلاد إلى 471438 إصابة منذ الإعلان عن أول حالة في 2 مارس آذار الماضي. كما سجلت 12 وفاة جديدة نزولا من 16 أمس ليصل مجموع الوفيات في البلاد جراء كورونا إلى 8287.

ومن جهة أخرى أعلنت الحكومة في بيان عن تمديد تدابير حظر التجول الليلي الذي كانت قد أقرته في 13 يناير كانون الثاني الماضي من التاسعة مساء إلى السادسة صباحا, أسبوعين إضافيين بسبب "التطور الوبائي لفيروس كورونا على الصعيد العالمي وذلك بظهور سلالات جديدة من هذا الفيروس في بعض الدول المجاورة".